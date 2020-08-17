نائب : سوف نطعن قضائيا بأرسال 320 مليار الى كردستان .. وانه تصرف شخصي

(المستقلة)… اكد النائب علاء الربيعي عن كتلة سائرون التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر انه سيلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة حول ارسالها اكثر من 320 مليار دينار لاقليم كردستان، مضيفا ان الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفتا وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الاموال، التي هي ملك لكل ابناء الشعب العراقي .

وقال الربيعي في بيان له وتليته (المستقلة) اليوم الاثنين انه ” على الحكومة ان تقدم ايضاحات فورية لقيامها بارسال مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان دون اي سند قانوني”، مبينا ان” هذا الامر تكرر في حكومة الكاظمي دون معرفة الاسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بارسالها الاموال الى حكومة الاقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون”.

واضاف الربيعي ان “الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفتا وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الاموال، التي هي ملك لكل ابناء الشعب العراقي” .

وأوضح الربيعي انهما “خرقتا القانون الذي لا يسمح بارسال اموال نتيجة لعدم وجود موازنة وارتكاب حكومة الاقليم الكثير من الاخفاقات وتنصلها عن جميع الاتفاقات السابقة التي الزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة”.

وأكد عضو كتلة سائرون ان ” ما حصل امرا خطيرا في ظل الازمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية”.

وتابع النائب انه ” كان من الافضل لحكومة الكاظمي معالجة الاخطاء السابقة ، لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الاخطاء”، مشددا ان “مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب ، الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية”.

وحذر الربيعي ان ” هذا الامر اذا تم سيولد مشكلة ورد فعل شعبيا كبيرا خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقم الحكومة بارسال موازنتها منذ اشهر وتعاني من نقص ابسط مقومات الحياة ، والتي حولتها الحكومات السابقة الى بقرة حلوب فقط دون ان تعطيها جزءا من حقوقها”.

وختم النائب بيانه بالقول ” سنلجأ الى القضاء للطعن بهذه الخطوة ، اذا لم تتراجع الحكومة التي تتجاهل مجلس النواب في الكثير من القضايا المهمة والجوهرية”.