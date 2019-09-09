نائب: سوء الإدارة والفساد العائق أمام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة بكربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري ، اليوم الاثنين ، إن سوء الإدارة والفساد هما العائق امام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة في المحافظة .

واشار اليساري في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش مشاركته ورشة بعنوان (الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول ) التي اقامها مجلس النواب العراقي/ مكتب كربلاء بالتعاون مع نقابة المهندسين ، إن ” الأموال موجودة في الموازنات المالية السنوية والتخصيصات حاضرة “، مؤكدا ، إلا “إن سوء الادارة والفساد هما العائق امام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة في كربلاء “.

من جانبه أوضح مسؤول مكتب مجلس النواب في كربلاء عباس فاضل الگمبر ،إن ” تحسناً ملحوظاً على مستوى الخدمات البلدية في كربلاء بات يلتمسه المواطن الكربلائي “.

وأضاف إن “الخدمات العامة مطلباً لا مناص منه ، وهو حديث المواطن والمجالس المحلية ، ويعتبر الهم الاول لكل ابناء كربلاء “.

الى ذلك أكد رياض غريب النائب والوزير السابق ، إن “كفاءة الإدارة وشجاعة القرار مفقودة لدى المسؤول التنفيذي ، وهما السبب الأساس لتطوير الخدمات العامة “.

واوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في كربلاء محمد فاضل النصرواي إن “الورشة تناولت ثلاثة محاور تتعلق بالطاقة ، والنقل والطرق، والاتصالات “.

وأضاف إن “هذه الورشة تحاول تحقيق اكبر أراء المعنيين من أستاذة جامعات ومهندسي كربلاء لوضع خلاصة لدى صانعي القرار وممثلي الشعب “.