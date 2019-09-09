الرئيسية / تنبيهات / نائب: سوء الإدارة والفساد العائق أمام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة بكربلاء

نائب: سوء الإدارة والفساد العائق أمام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة بكربلاء

09/09/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري ، اليوم الاثنين ، إن سوء الإدارة والفساد هما العائق امام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة في المحافظة .

واشار اليساري في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش مشاركته ورشة بعنوان (الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول )  التي اقامها  مجلس النواب العراقي/ مكتب كربلاء بالتعاون مع نقابة المهندسين ، إن ” الأموال موجودة في الموازنات المالية السنوية والتخصيصات حاضرة “، مؤكدا ،  إلا  “إن سوء الادارة والفساد هما العائق امام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة في كربلاء “.

من جانبه أوضح مسؤول مكتب مجلس النواب في كربلاء عباس فاضل الگمبر ،إن ” تحسناً ملحوظاً على مستوى الخدمات البلدية في كربلاء بات يلتمسه المواطن الكربلائي  “.

وأضاف إن “الخدمات العامة مطلباً لا مناص منه ، وهو حديث المواطن والمجالس المحلية ، ويعتبر الهم الاول لكل ابناء كربلاء “.

الى ذلك أكد رياض غريب النائب والوزير السابق ، إن “كفاءة الإدارة وشجاعة القرار مفقودة لدى المسؤول التنفيذي  ، وهما السبب الأساس لتطوير الخدمات العامة “.

واوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في كربلاء محمد فاضل النصرواي إن “الورشة تناولت ثلاثة محاور تتعلق بالطاقة ، والنقل والطرق، والاتصالات “.

وأضاف إن “هذه الورشة تحاول تحقيق اكبر  أراء المعنيين من أستاذة جامعات ومهندسي كربلاء لوضع خلاصة لدى صانعي القرار وممثلي الشعب “.

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2019