نائب : سنقدم مجموعة طلبات الى الحكومة من بينها انشاء اقليم البصرة

المستقلة … اكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، انه سيتم تقديم مجموعة طلبات الى مجلس الوزراء الذي قرر عقد جلسته غدا بالمحافظة، فيما اشار الى ان من بينها انشاء اقليم البصرة.

وقال عواد في بيان تابعته المستقلة، إن “يوم غد الأربعاء ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في محافظتنا سيتم فيها مناقشة كل ما يخص البصرة”، داعيا الى أن “تكون الزيارة ذات مردود حقيقي واتخاذ قرارات تخدم البصرة”.

وأضاف “سنقوم بتقديم مجموعة من الطلبات”، مخاطبا ابناء المحافظة “إذا كان هناك طلب يخدم شريحة أو دائرة عليكم إرسال ممثلكم إلينا مع الطلب”.

واكد عواد أن “الطلبات التي أرسلت إلينا وبدورنا نرسلها لرئيس الوزراء هي: تحويل طلب إنشاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على التصويت، وتحويل جميع الإجراء والمحاضرين إلى عقود وزارية ومن ضمنهم ال (30) ألف”، مطالبا بـ”تحويل معمل البتروكيمياويات من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط”.

وتابع “كما تضمنت الطلبات الموافقة على تخصيص قطعة أرض لكل بصري رباً لأسرة ولا يمتلك أي عقار أو أرض ، تذليل المعوقات وكتابنا وكتابكم لمباشرة خريجي المعاهد النفطية والجيلوجيين وخريجي هندسة النفط إضافة لمتظاهري مستودع الفاو، وإلغاء عقد الطعام لشرطة البصرة بسبب رفضه من قبل المنتسبين”، داعيا الى “إيجاد حل للحراس الأمنيين وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وبأن يكون المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس”.

واشار عواد الى أنه “ليس من الصحيح إجراء امتحانات بهذا الوضع المزري مع انتشار جائحة كورونا فأغلب الطلاب إما مصاب أو أصيب أحد من عائلته أو يخاف الإصابة وهذه الأسباب ستؤثر على نتائج أغلبية الطلبة”.

وتابع الى ان “هناك مطالبات بصرف رواتب أجور وعقود الكهرباء، واستبدال بعض المديرين الفاشلين وأولهم مدير ماء البصرة”، موضحا أنه “رغم صرف المليارات منذ أزمة الماء قبل عامين ولحد الآن لم تدخل محطة تحلية واحدة للعمل”.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يوم غد الأربعاء في محافظة البصرة بحضور كافة الوزراء.