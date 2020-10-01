نائب يكشف حقيقة اختفاء 6 تريليون دينار من مبالغ اقتراض رواتب العراق

المستقلة/ – كشف النائب احمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان حقيقة اختفاء 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ، فيما نفى أي اتهامات لوزارة المالية بالتجاوز على مبلغ الاقتراض او حدوث سرقة او شبهات فساد تذكر .

ونفى الصفار في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الخميسأي اتهامات لوزارة المالية بالتجاوز على مبلغ الاقتراض او حدوث سرقة او شبهات فساد تذكر، مؤكدأً ان وزير المالية الحالي يعمل بمهنية واكاديمية عالية وفقا لما لمسناه خلال الفترات الماضية.

واضاف ان “البرلمان صوت على اقتراض 15 تريليوناً من المصارف العراقية لتمويل رواتب الموظفين لأشهر تموز واب وأيلول بناءً على طلب وزارة المالية الا ان 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض لم تصرف ضمن باب رواتب الموظفين بل ربما صرفت لأمور مالية طارئة او ديون او باب اخر بدافع الاضطرار ولم تكشف لنا حتى الان” ، مؤكدا ان “العجز المالي في ايرادات العراق 3 تريليون دينار شهريا بحسب المعطيات والبيانات الرسمية”. (النهاية)