نائب : رواتب الموظفين خط احمر مهما كانت الظروف والاسباب

(المستقلة)..شدد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عادل خميس المحلاوي على ان رواتب الموظفين والمتقاعدين “خط احمر مهما كانت الظروف والاسباب”.

واشار المحلاوي ،اليوم الثلاثاء، الى ما يثار هذه الايام من جدل بشأم دعوات وتلميحات لخفض رواتب الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط.

وقال لن نسمح المساس برواتب الموظفين، مؤكدا أن على الحكومة “من الان اتخاذ اجراءات وخطوات علمية مدروسة تعالج الازمة الحالية المالية والاقتصادية بعيدا عن رواتب الموظفين”.

واكد أن “الحكومة ملزمة باصدار توضيح للرأي العام يوضح خطواتها المستقبلية في التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية وبما يضمن عدم المساس بسلم رواتب الموظفين”.

ونوه الى أن حكومة عبد المهدي “لم تكن موفقة في الجانب الاقتصادي واتخذت عدد من القرارات الخاطئة التي ساهمت في تعميق الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد والتي يدفع ثمنها الباهض المواطن الفقير الذي زادت من فقره”.

واوضح “ان الفشل الحكومي له اوجه متعددة في مقدمته عدم تعويض المتضررين من الارهاب الذين لازالوا يعانون الامرين والكثير منهم لازالوا حتى الان مهجرين لعدم استطاعتهم العودة لمنازلهم لما لحق بها من ضرر وتخريب فضلا عن الاخفاق في ملفات انسانية وخدمية اخرى وبالاخص في المدن والمحافظات المحررة”.