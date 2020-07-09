نائب : رئيس الوزراء خالف بتعهداته مرة أخرى بمحاربة الفساد

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي ، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالف مرة أخرى بتعهداته بمحاربة الفاسدين بإصدار أمر ديواني بتكليف وزير التجارة السابق محمد العاني على صندوق اعمار المناطق المحررة وهو قيد التحقيق بملفات فساد في الوزارة .

وقال الموسوي في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الخميس ، سلمنا “الكاظمي ( 86 ) ملف فساد بخصوص محمد العاني وزير التجارة الأسبق مؤيدة من قبل النزاهة وجهاز الأمن الوطني بإدانته “.

وأوضح إن “العاني قد أوقفه القضاء العراقي بسبب ملفات فساد عندما كان في وقته يشغل منصب وكيل في وزارة الصناعة ، وقيد التحقيق في ملفات وزارة التجارة ، وقد أخرج بكفالة ضامنة بقيمة ( 750 ) مليون دينار “.

وأشار إلى إن “الكاظمي تعرض لضغوط من قبل حيتان الفساد البرلمانية وأصدر أمر ديواني بتكليفه بمنصب رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة ، وهي عبارة عن تخصيصات اتحادية وتبرعات الدول المانحة بمليارات الدولارات “،

وعد “تكليف العاني من قبل حيتان الفساد ، بهذا المنصب يراد منه استثمار أموالهم لصالح مشاريعهم الحزبية “.