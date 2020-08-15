نائب : دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش يشهدها العراق
المستقلة / متابعة /- اعتبر النائب حسين العقابي، ان دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق.
وقال العقابي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، “حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتاكيد السلطة لا الشعب”.
واضاف “اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه، فلمن تذهب ايرادات المنافذ والنفط في الاقليم”.
وتابع “اؤمن واثقا انها اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث”.
حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتأكيد السلطة لا الشعب.
اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه،
فلمن تذهب إيرادات المنافذ والنفط في الاقليم؟!
أؤمن واثقا أنها أكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث.
— حسين العقابي (@hussein1976415) August 14, 2020
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