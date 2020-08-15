نائب : دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش يشهدها العراق

المستقلة / متابعة /- اعتبر النائب حسين العقابي، ان دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق.

وقال العقابي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، “حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتاكيد السلطة لا الشعب”.

واضاف “اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه، فلمن تذهب ايرادات المنافذ والنفط في الاقليم”.

وتابع “اؤمن واثقا انها اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث”.