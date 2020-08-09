نائب : دعوى قضائية دولية ضد 41 مسؤولا عراقيا … أبرزهم العامري والفياض
(المستقلة)… أعلن النائب فائق الشيخ علي أن رئيس المنظمة الامريكية-العراقية لمكافحة الفساد ( IAACO ) علي فاضل سيقيم دعوى قضائية ضد 41 مسؤولا عراقيا مقربين من إيران.
وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر “غداً الاثنين 10 آب 2020م سيقيم البطل علي فاضل الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 41 مسؤولا وميليشياوياً عراقياً”.
واوضح ان “القائمة تبدأ بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري. ويحمل هادي العامري الرقم 6 فيها”، مضيفا “من جهتي سأقوم بدوري بإذن الله”.
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بشرى للشعب العراقي:
غداً الاثنين 10 آب 2020م سيقيم البطل علي فاضل الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 41 مسؤولا وميليشياوياً عراقياً.
تبدأ القائمة بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري. ويحمل هادي العامري الرقم 6 فيها.
من جهتي سأقوم بدوري بإذن الله.@AliFadhil_iq
— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 9, 2020
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