نائب : خونة الخليج ينساقون كقطيع الحمير لأمر ترامب وال سعود اصحاب الخيانة

المستقلة/- ادان النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم التطبيع البحريني مع اسرائيل ، مضيفا ان خونة الخليج ينساقون كقطيع الحمير لأمر ترامب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واداة الترتيب والتنفيذ هم حكام ال سعود اصحاب مشروع الخيانة لبيع فلسطين ومقدسات المسلمين .

وقال سالم في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ” ندين عملية التطبيع الثانية مع الكيان الصهيوني من قبل خائن البحرين حمدال خليفة بعد الامارات”.

واضاف ان “خونة الخليج ينساقون كقطيع الحمير لأمر ترامب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واداة الترتيب والتنفيذ هم حكام ال سعود اصحاب مشروع الخيانة لبيع فلسطين ومقدسات المسلمين”.

وطالب سالم الحكومة العراقية بـ ” ان يكون لها موقف واضح وحازم من خيانة التطبيع وخصوصا حكام ال سعود وال خليفة وال نهيان كما طالب في الوقت ذاته الشعوب العربية الى الانتفاضة على هؤلاء الخونة الذين لاكرامة ولاغيرة عندهم سوى انهم ادوات بيد الكيان الصهيوني وامريكا لقمع الشعوب المسلمة وهم ينساقون كقطيع الحمير لتنفيذ اوامر ترامب”.

واوضح ان ” الموقف المخزي لما تسمى الجامعة العربية التي هي الاخرى كشفت عن وجهها الحقيقي بسكوتها المؤيد لخيانة التطبيع مع الكيان الصهيوني”. (النهاية)