نائب : خسائر العراق بسبب الخضوع لمنظمة أوبك ١٣ مليار دولار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن كربلاء النائب حامد الموسوي ، مساء الاربعاء، إن خضوع العراق لمنظمة أوبك تسبب بخسارة ( 13 ) مليار دينار العام الحالي .

وذكر الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “وزارة النفط العراقية أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها بقرارات منظمة أوبك التي تسيطر عليها السعودية بالتخفيض غير العادل لإنتاج العراق النفطي إلى ١٠٦٠ مليون برميل يوميا “.

وقال إن “هذا الالتزام أوقع العراق خسارة متوقعة تجاوزت ( 13 ) مليار دولار لهذا العام “.

وحمل الموسوي في الوقت نفسه ، المفاوض العراقي التفريط بحق العراق في المنظمة والمطالبة بالاستثناء الذي شملت به المكسيك بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور “.

كما طالب الحكومة المركزية ووزارة النفط تدارك ومراجعة قرار التخفيض والضغط على أوبك لتتحمل السعودية وروسيا نسبة التخفيض للنفط العراقي انقاذا للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل اساسي على مبيعات النفط ، أو التلويح بالخروج من أوبك “.