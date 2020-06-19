نائب : جثث المتوفين بكورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

(المستقلة)…. قال عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية جاسم البخاتي إن جثث المتوفين بفيروس كورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في العراق.

وذكر البخاتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه “وصلتنا مناشدات من مؤسسات صحية وخاصة مستشفى الكندي بان هناك مجموعة من الجثث وهناك تباطؤ في عملية نقلها ودفنها بالرغم مما يقدمه الحشد الشعبي من جهد في هذا الجانب” .

واضاف “لكن هناك مشكلة بان عدد الجثث كثيرة وهي أكبر من طاقة الحشد ونأمل مشاركة مؤسسات أخرى لمساعدتهم من وزارة الداخلية أو دوائر أخرى من محافظة بغداد وغيرها” . (النهاية)