نائب تنتقد حديث الكاظمي مع قناة العراقية …كان دبلوماسيا لاجديد فيه

المستقلة / – انتقدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس السبت، مؤكدة أنه لم يذكر أي جديد سوى استمراره باطلاق الوعود في حسم الملفات المهمة.

وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , ان ” حديث رئيس الوزراء امس مع قناة العراقية كان حديثا دبلوماسيا وبروتوكوليا لاجديد فيه ” , مبينة ان ” حديث الكاظمي بشأن الملفات المهمة كان مفتوحا مجرد وعود قريبة وسوف نعلن عنها في حينها وهذا الامر قد تعودنا عليه في كل خطاباته ولقاءته السابقة ” .

وأضافت ان “الكاظمي لم يتطرق ابدا لامن قريب ولامن بعيد بشان خطط الحكومة الاستثمارية لكنه مر عليها بشكل سريع دون توضيح”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجرى حوار موسعا امس الجمعة مع القناة العراقية الرسمية تحدث فيها عن مجمل المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية .