نائب: تظاهرات قادمة اذا لم يستجب رئيس الحكومة لمطالب منطقة الدوانم

(المستقلة)/ رحيم الشمري/..دعا النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التدخل العاجل ، وحل معاناة منطقة الدوانم شعلة الصدريين ، قبل ازدياد السخط الشعبي ونصب اعتصامات وخروج تظاهرات .

وشدد عليوي خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجلس النواب الاثنين ان ، المعاناة المستمرة بنقص الخدمات ومعظلة منع تشكيلات عمليات بغداد دخول مواد البناء لترميم منازل السكان ، وحتى إيقاف البناء وزجهم بلتوقيف والسجن ، رغم ان الاراضي ملك قانوني وأصولي ، والاستئياء من الوعودالمستمرة للجهات الحكومية ، وحتى زيارة اللجنة المشتركة للمنطقة ورفع توصياتها لرئيس الوزراء دون اَي نتيجة .

وحذر النائب عن سائرون ، من تظاهرات واعتصامات ستخرج من ناشطين وشيوخ عشائر ومواطنين ، ان لم تستجب الحكومة للمطالب المشروعة المستمرة ، فالمنطقة محرومة من ابسط حقوق المواطن وكرامة الانسانية .

وطالب رئيس الوزراء بإصدار اوامر فورية والايعاز لقيادة عمليات بغداد ، بالسماح للأهالي بإدخال مواد ترميم منازلهم ، والمشكلة ليست صعبة ومستعصية ، خاصة ان مسؤولين كبار شيدوا منازل فخمة على ارض زراعية مجاورة ولَم يتم منعهم ، عكس البسطاء والفقراء الذين يتعرضون للظلم والحرمان وعدم المساواة وفقدان العدالة الاجتماعية .