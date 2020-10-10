نائب تدعو لـ دمج التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة كونها غير منتجة

المستقلة/ – دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى دمج وزارات التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة، نتيجة تحولها إلى مؤسسات استهلاكية لا تنتج.

وقالت عضو اللجنة ندى جودت في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم السبت إن “هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء فشل الحكومات المتعاقبة بالنهوض بالواقع الاقتصادي وتنميته”.

وأضافت أن “تدمير القطاع الاقتصادي وعدم النهوض به سببه غياب الإرادة الوطنية لدى الحاكمين الذي لم يلتفتوا الى دعم القطاع الاقتصادي والاعتماد على الاستيراد، فضلا عن سوء الادارة بالإضافة الى الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة”.

وأشارت إلى أن “وزارات الصناعة والزراعة والتجارة تحولت الى وزارات مستهلكة غير منتجة، ويجب العمل على دمجها في وزارة واحدة”.

وعلى صعيد متصل كشف الخبير الاقتصادي منار الزبيدي عن أرقام هائلة للمنح التي حصل عليها عدد من الوزارات المنتجة والهيئات العراقية، بينما وصف الأرقام بأنها “تتجاوز المنطق والهدف من وجود هذه الوزارات”.

وقال الزبيدي للصحيفة ذاتها، “بلغ حجم المنح الى وزارات ومحافظات الدولة أكثر من 940 مليار دينار شهريا، ومن المتوقع ان يصل حجم المنح خلال هذه السنة الى أكثر من 12 ترليون دينارعراقي معظمها لسد العجز الحاصل في الوزارات والمحافظات”، وأكد أن “وزارة الصناعة والمعادن احتلت المرتبة الأولى في أكثر الوزارات الانتاجية اعتمادا على المنح بمبلغ يصل شهريا الى أكثر من 83 مليار دينار”.