نائب تجمع تواقيع برلمانية لتشريع قانون يلزم بعدم زيادة فائدة القروض للجرحى عن ٣ ٪

(المستقلة)..جمعت النائب عن كتلة النهج الوطني عُــلا عــودة الناشي تواقيع برلمانية لغرض تشريع قانون يلزم الحكومة العراقية والمصارف بأن لا تتعدى فائدة قروض جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي عن ٣٪.

وقالت الناشي في تصريح اورده مكتبها الإعلامي، ان “شريحة الجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي الواسعة والمظلومة تحتاج من البرلمان والحكومة ان يقفا معها لما قدمت من تضحيات جليلة للبلد.

واضافت “اننا ومن منطلق الانصاف لهذه الشريحة المهمة بادرنا الى اقتراح مشروع قانون وجمعنا عدد من تواقيع النواب لأجل دعمه والوقوف مع من وقف ودافع عن العراق ومقدساته”.