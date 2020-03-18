نائب بالفتح: انقياد الكتل وراء مغانمها أعطى ذريعة للقوى الخارجية التدخل بالعراق

( المستقلة)… قال النائب في البرلمان، عبد الأمير الدبي، الأربعاء، إن انقياد الكتل السياسية خلف مصالحها ومغانمها هي وراء تعطيل تشكيل الحكومة.

وغرد الدبي، عبر “تويتر” قائلا: خرق الدستور وانقياد الكتل السياسي خلف مصالحها ومغانمها وعدم الاكتراث بتضحيات الشعب العراقي الثائر وراء تعطيل تشكيل الحكومة”.

وأضاف: “كما انها وراء إدخال البلد في منزلق خطير يعطي القوى الكبرى ذريعة التدخل في شأن العراق وتدمير مستقبل شعبه المظلوم”.( النهاية)

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