نائب : المحاصصة متغولة داخل الفريق التفاوضي العراقي مع اميركا

المستقلة …اكد النائب باسم خشان، أن المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي العراقي مع اميركا.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة , إن “المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي العراقي، وحتى أولئك الذين تحسبهم بعض الجهات السياسية مقرّبين من الإدارة الأميركية، قريبون من الجهات السياسية النافذة في البلاد، وذلك لأن المقربين العراقيين في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما باتوا معارضين للرئيس دونالد ترامب والعكس صحيح، وبهذا الأمر فإن المصالح السياسية قد تغلب على هذا الفريق”.

ولفت إلى أن “الكاظمي منساق إلى المحاصصة الطائفية في كل مهامه أكثر من انسياقه إلى الولايات المتحدة، وهذا الأمر واضح حتى في اختيار فريقه التفاوضي مع الأميركيين”. ويقول إن “من الأمور المبهمة في هذه المحادثات أن كثيرين لا يعرفون ما إذا كان الحوار سيسفر عن نتائج أو اتفاقيات دائمة أو وقتية على اعتبار أن حكومته مؤقتة”، لافتاً إلى أن “من المفترض أن تعيد هذه الحوارات ثقة العراقيين بالعملية السياسية، ولكنه أمر معقد جداً في ظل غياب القرار السياسي الحر، ووجود سيادة ناقصة”.