نائب: الكتل السياسية ترشح اشخاص تابعين لها للحفاظ على مكتسباتها

المستقلة … اكد عضو مجلس النواب فالح الزيادي ، ان الكتل السياسية تحاول ابعاد الوطنيين عن رئاسة مجلس الوزراء ، وترشح اشخاص تابعين لها من اجل الحفاظ على مكتسباتها.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ان “بعض الكتل السياسية تروج لمرشحين تابعين لها بهدف الحفاظ على مكتسباتها”، منوها الى ان “بعض الجهات تمارس التسقيط السياسي ضد المرشحين الوطنيين لابعادهم عن رئاسة الحكومة”.

وبشان التواجد الاميركي في العراق، اكد، انه ” الحكومة هي المعنية بتحديد مستقبل التواجد الاميركي في العراق”، لافتا الى انه “يجب التعامل بمهنية بخصوص التواجد الاميركي من خلال دعوة رئيس الوزراء لمعرفة اسباب تواجد هذه القوات في العراق”.

واكد، انه “من السهولة التجاوز على السيادة العراقية، في ظل الوضع السياسي المتأزم الحالي”.