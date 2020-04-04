نائب : الفشل الحكومي لـــ 15 عاما اهم اسباب الاخفاق في إدارة الملفات المهمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي إن “الفشل الحكومي لمدة 15 عاما اهم أحد اسباب الاخفاق في إدارة الملفات المهمة للبلد كالاقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة “.

وأوضح الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم السبت إن ” الاعتماد على مصدر شبه وحيد مثل النفط يكشف عن هشاشة الدولة وضعف التخطيط “.

واشار الى إن ” أسعار النفط عرضه للصعود والهبوط وتتأثر بالأسواق العالمية كما هو حاصل الان ، حيث يعاني البلد من ازمة اقتصادية نتيجة لانخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية “.

وتابع الموسوي ” يخطئ الكثير عندما يتصور، إن مشكلات الاقتصاد العراقي هي وليدة الأحداث الاخيرة ، إنها ترجع الى تراكمات تمتد الى عقود من الزمن “.

وشدد على إن “إي محاولة للبحث عن مخرج للازمة الاقتصادية وتحسين الواقع الاقتصادي للبلد ، لابد وأن تتضمن إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية ، الصناعية، الزراعية ، والسياحية ، وتفعيلها بشكل كامل بحيث تصبح إيراداتها موازية للإيرادات النفطية “.