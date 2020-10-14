نائب : العراق يتعرض الى مشاريع التقسيم من قبل اطراف داخلية وبدعم خارجي

المستقلة / – حذرت النائب المستقلة ندى شاكر، من مخططات لتقسيم العراق من قبل بعض الأطراف السياسية الباحثة عن مصالحها في الانتخابات المقبلة، لافتة الى ان بعض الدول تسعى لذلك التقسيم من اجل تحقيق مصالحها.

وقالت شاكرفي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “بعض الجهات السياسية تعمل من اجل خدمة مصالحها وتحقيق مكاسبها في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فأن تلك المساعي ستجعل من العراق مقسما”.

وأضاف ان “ العراق يتعرض الى مشاريع التقسيم من قبل اطراف داخلية وبدعم من بعض الدول التي تسعى لتحقيق هذا الهدف من اجل خدمة مصالها، خاصة ان هناك جهات خارجية رسمت هذا المشروع وتسعى لتحقيقه”.

وبينت ان “المناكفات السياسية والبحث عن مصالح الكتل ستؤدي الى ضياع البلد وشرذمته، إضافة الى ان بعض الأطراف بدأت تتحرك بقوة لكسب الجماهير وتحقيق الهدف الانتخابي، في حين ان النتائج لن تكون كما يرغب به الشعب ولن تكون هناك درجة تغيير”.