نائب : العراق على شفير الهاوية تماما وازمة اقتصادية ومالية خانقة تهدده

(المستقلة)/علي النصرالله/ .. قال النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي ، إن “العراق على شفير الهاوية تماما وهناك ازمات اقتصادية ومالية تهدده، بالإضافة الى الازمة الصحية لمرض كورونا” .

واضاف الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الجمعة ، إن “المراقب للوضع العراقي الحرج المعقد وما آلت اليه الامور مؤخراً من انسداد للأفق السياسي والفشل المدوي بالاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية سيوقن تماماً خطورة الوضع الحالي حيث بتنا على شفير الهاوية تماما “.

وأوضح أن “أزمة اقتصادية باتت ملموسة تهدد الاقتصاد العراقي وتنذر بأزمة مالية خانقة مروراً بوضع امني هش وصولاً الى وباء كورونا الذي وصل للعراق وادخل مؤسسات الدولة والمواطنين بحالة طوارئ “.

واشار الى أن هناك ذعر “وشلل اقتصادي واجتماعي يقابله صراعات أضعفت وحدة المكون الشيعي الاخ الاكبر والشريك الأخطر في ديمومة العملية السياسية واستمرارها”.

وتابع “الصراعات المدمرة والشخصية بين رؤوس الشيعة وقاداتها حولت هذا المكون الاكبر الى أقلية بلا أثر”.

وخاطب الموسوي ، “شيعة السلطة” ونوابها قائلا “ان مرجعتيكم ومحافظاتكم التي تصدرت فيها نسب الفقر والبطالة وانعدام الخدمات والامن ننتظر منكم موقفا مسؤولا ، نتفق من خلالها وباجتماع موسع في مطلع الأسبوع القادم يضم نواب المكون الشيعي حصراً “.

ودعا للخروج “بأسماء موحدة ومواصفات ومعايير نتفق عليها لرئيس الوزراء القادم للمرحلة الانتقالية تكون محدداتها رؤى المرجعية الدينية الرشيدة والمصلحة العليا لجميع العراقيين “.

وشدد على ضرورة عدم السماح ” لأي كان بالتجاوز على الدستور واستغلال التظاهرات ومعاناة الشعب للقفز على استحقاق المكون الشيعي فإن لم تكن الكتلة الأكبر فحق الترشيح حصرا للمكون الأكبر لا تتحمل قواه السياسية الشيعية المسؤولية التضامنية في تبني وتسمية مرشح الحكومة لرئيس الجمهورية حسب المادة (76) من الدستور وما على الرئيس الا تكليفه دستوريا دون تسويف”.

وناشد الموسوي “الاخوة الكرد والسنة شركاء العراق وقسماء مصيره، كفى مصالح حزبية ومحاصصة وصراع وتغانم على السلطة والمناصب ”

واضاف لقد “سئم العراقيون واصابهم الاحباط من الفساد والمحاصصة وأن أضعاف العراق بهذه الطريقة والاستمرار على هذا النهج هو موت بطيء للعراق وتحطيم ممنهج لمؤسساته “.