نائب: الزراعة تتعاقد على طائرات فيها خلل تصنيعي ما تسبب توقف مكافحة الآفات الحشرية

( المستقلة )/ علي النصر الله /… قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي أنه سيوجه كتابا الى هيئة النزاهة، لبيان سبب تعاقد وزارة الزراعة على طائرات زراعية لمكافحة الآفات الحشرية التي تصيب الأراضي الزراعية والبساتين نوع ( AIRBUS AS350 D3 ) فيها خلل تصنيعي في محرك الطائرة مما يتسبب إطفاء المحرك اثناء الطيران “.

وقال المسعودي لـــ ( المستقلة )،اليوم الاحد، إن “كتاب سلطة الطيران المدني / قسم السلامة العدد ١٢/١٥/٢٥/٨٦١٨ في ١٢/٩/٢٠١٩ والمتضمن الاجابة عن كتابنا المرقم 371 بتاريخ 3 / 9 / 2019 ، المتعلق بالسماح للطائرات الزراعية الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية للبساتين ، تبين وجود خلل تصنيعي في محرك الطائرة نوع ( ( AIRBUS AS350 D3 يؤدي إلى إطفاء المحرك أثناء الطيران “،

واشار الى إن “استثناء سلطة الطيران المدني في كتابها المرسل الى مكتبنا ، أدى إلى حصول كارثة حقيقية في القطاع الزراعي بعد انتشار الآفات الحشرية التي فتكت بالمنتوج الزراعي في المحافظة “.

وأكد إن “كتابا سيوجه إلى هيئة النزاهة لبيان سبب تعاقد الوزارة على طائرات زراعية فيها خلل تصنيعي في محرك الطائرة يؤدي إلى إطفاء المحرك أثناء الطيران “.