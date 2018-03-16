نائب الرئيس الامريكي يؤكد للعبادي استمرار بلاده في دعم العراق

(المستقلة).. أكد نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استمرار دعم بلاده للعراق، مجددا تبريكات الرئيس الامريكي بالنصر الكبير الذي تحقق على عصابات داعش.

واعرب بنس عن اعجابه برؤية العبادي وقيادته البلد وتحقيق التماسك المجتمعي وحرصه على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي التي شاهدها عبر زيارة العبادي الى الموصل.

كما بارك خطوات الحكومة في إعادة فتح مطاري السليمانية واربيل للرحلات الدولية وأكد دعم بلاده لوحدة العراق وسيادته.

فيما أكد العبادي حرصه على ترسيخ الديمقراطية في العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية، مشيدا بتوجهات الشباب العراقي الذي يطمح في اجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد.

وأكد مضيّه في خطوة طويلة الأمد مع الحكومة المحلية في كردستان تهدف لحل كافة المشاكل بين المركز والاقليم ولكي يشعر الشعب الكردي انه جزء أساسي من الدولة والمجتمع العراقي، مبينا ان الحكومة في صدد دفع رواتب موظفي الاقليم .

وبيّن العبادي انه اصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية وان الحكومة تعمل على المضي في تقوية باقي مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول الى وضع سياسي رصين لمنع التدخل الاجنبي الذي يسعى الى اضعاف سيادة الدولة.

واشار الى الخطة التي وضعت لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الامريكان في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الارهابي وان يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني .

وشدد العبادي على أهمية ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث ان العراق يأمل من الادارة الامريكية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العراق.