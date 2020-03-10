نائب الرئيس الأمريكي : شركاتنا توصلت لانتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

المستقلة … أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي ، عن توصل شركات الأدوية الأمريكية، إلى لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي إن “شركات الأدوية بدأت في اختبارات اللقاح”، مشيرًا إلى أنه “تم التأكد من شفاء 25 طفلًا بولاية كاليفورنيا”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن “مخاطر الفيروس بالنسبة للأمريكيين لا تزال منخفضة، كما أن البحث مستمر في جهود مكافحة انتشاره”.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر كانون الاول 2019 بمدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني الماضي.