نائب : الدوائر المتعددة في بغداد ستقلل من مقاعد الشيعة وتذهب للمكون السني

المستقلة /- اكد عضو تيار تيار الحكمة النائب حسن فدعم ، ان اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة سيزيد من مقاعد المكون السني على حساب مقاعد الشيعة بالعاصمة بغداد فيما يزيد من مقاعد الكرد في كركوك ونينوى.

وقال فدعم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان “خلافات حادة حول اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات والجدل الدائر لازال محل خلاف كبير بين الكتل”.

واضاف ان “هناك كتل مستفيدة من الدوائر المتعددة وجهات اخرى تقف بالضد منه كونه سيقلل من مقاعدها”، مشيرا الى ان “نظام الدوائر الانتخابية المتعددة في العاصمة بغداد سيقلل من عدد المقاعد للكتل الشيعية وتذهب للمكون السني”.

واوضح ان “المكون الكردي هو الرابح الاكبر من الدوائر الانتخابية في كل من كركوك ونينوى والاستحواذ على المقاعد على حساب المكون التركماني وخاصة في كركوك”.