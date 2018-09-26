نائب الثاني رئيس البرلمان : نتطلع لتطوير العلاقات بين العراق والكويت وكردستان

اكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الاربعاء، الى اهمية تطوير العراقات بين العراق والكويت وكردستان، مشددا على ضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال الحداد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “زيارتنا الى دولة الكويت لها أهمية بهدف توسيع التعاون بين الدول الجوار في هذه المرحلة”.

واضاف الحداد ان “هذه الزيارة لها اهمية بهدف توسيع التعاون بين الدول الجوار في هذه المرحلة”، مشيرا الى “اننا نتطلع ألى تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والكويت وأقليم كردستان وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين وعلى كافة المستويات وبالأخص تبادل الخبرات في مجال التشريعات والقوانين”.

يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه الاول حسن كريم والثاني بشير الحداد وصلوا امس الى الكويت، من اجل تطوير العلاقات الثنائية.