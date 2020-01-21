الكعبي : يجب مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس وعدم اللقاء بهم

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين سيحضرون الى منتدى دافوس 2020 الاقتصادي وعدم اللقاء بهم.

و قال الكعبي ” انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق ورفضا لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس لمقاطعة مسؤولي الادارة الاميركية”.

و أضاف الكعبي، يجب ايضاً مقاطعة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلقاً.

يذكر أن دافوس 2020 سينطلق تحت شعار “من أجل عالم متماسك ومستدام” اليوم الثلاثاء ويستمر أربعة أيام، ويناقش فيه المشاركون قضايا اقتصادية ومواضيع أخرى تتعلق بالمناخ والبيئة.