نائب : الاقتصاد العراقي بحاجة الى التخلص من القطاع الحكومي وتحويله الى القطاع الخاص

المستقلة .. اكد النائب السابق ماجد شنكالي، ان الاقتصاد العراقي بحاجة الى التخلص من القطاع الحكومي المتهالك وتحويله الى القطاع الخاص.

وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” إن “حل ازمة الاقتصاد العراقي يحتاج الى حزمة قرارات جريئة هدفها التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق الحر”.

وأضاف ان “الاقتصاد بحاجة للتخلص من القطاع الحكومي المتهالك المستهلك في وزارات الصناعة، الكهرباء، الاسكان والزراعة وتحويله الى قطاع خاص هدفه المنافسة والانتاج والتصدير بدلاً من الاستيراد”.