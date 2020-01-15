نائب: الاتفاقية مع الصين ستدخل العراق في لعبة المحاور وترهن النفط لعشرات السنين

المستقلة ..اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب عادل خميس المحلاوي، ن الاتفاقية الصينية ستدخل العراق في لعبة المحاور الدولية وسترهن النفط لعشرات السنين.

وقال المحلاوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان “الاتفاقية مع الصين هي اتفاقية يشوبها الكثير من علامات الاستفهام وهي وقعت على عجل دون تخطيط حقيقي وهادف ولدينا عدد من الملاحظات حولها وفي مقدمتها عدم مصادقتها من قبل مجلس النواب ومحاولة فرض توجه معين للاقتصاد العراقي من خلال ربطه بالاقتصاد الصيني وتحديد هوية اقتصاد الدولة تبعا لذلك وادخال العراق في لعبة المحاور الدولية ورهن اموال مبيعات نفط العراق لعشرات السنين وبمبالغ مئات المليارات فضلا عن وجود لبس بين حجم التبادل الاقتصادي ومبلغ الائتمان في الاتفاقية”.

وأضاف “بناءً على كل ما تقدم، نطالب بالتريث في تنفيذ الاتفاقية لحين تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة من كفاءات عراقية مستقلة لدراسة الجدوى من هذه الاتفاقية وتقديم توصياتها للحكومة الجديدة والبرلمان لغرض البت في اتخاذ القرار المناسب بصددها وبما يحقق المصلحة العامة للبلد”.