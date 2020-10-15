نائب : الاتصالات توفر اكثر من 12 تريليون دينار سنويا حصة الدولة منها 5%

المستقلة /- بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان قطاع الاتصالات من الممكن ان يرفد الموازنة بمبالغ كبيرة حيث يحقق سنويا اكثر من 12 تريليون دينار، في وقت يذهب منها 5% فقط الى الدولة، وتحصل الاطراف المنتفعة والجهات المسيطرة عليها على 95% من الايرادات.

وقال جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , ان “الكثير من الموارد التي بالامكان الاعتماد عليها من اجل حل الازمة المالية بدلا من الهدر الكبير الحاصل في ايرادات الدولة، وخاصة مايتعلق بتوقف المعامل وعدم استغلال الزراعة والصناعة”.

واضاف ان “بعض الجهات مازالت مسيطرة على موارد الدولة وتتحكم بها”، لافتا الى ان “الاتصالات تشكل عصب رئيسي في رفد الموازنة بمبالغ كبيرة، حيث تحصل الدولة على 5 بالمئة فقط من الايرادات في حين تذهب 95% الى جيوب الفاسدين والمنتفعين من هذا القطاع”.

وبين ان “الاتصالات توفر مبلغ اكثر من 12 تريليون دينار سنويا، وبالامكان استغلالها في تعزيز ميزانية الدولة وتحريك العجلة الاقتصادية في البلد، للتخلص من الازمة الراهنة”.