نائب : اغلب فقرات برنامج رئيس الحكومة ليست ذات أهمية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية النائب حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء ، إن أغلب الفقرات التي تم تطبيقها ومنحت الأولوية في برنامج رئيس الحكومة رغم اقتراب من سنة كاملة ليست ذات أهمية والمواطن لم يلمس شيئا واضحا منها .

وبين الخالدي لـ(المستقلة) إن ” إجراءات الحكومة حتى اللحظة لم تعالج البطالة وأزمة السكن وحماية المنتج المحلي والجانب الزراعي “،

وأكد إن ” الفصل التشريعي المقبل سيتم التركيز فيه على التقييم الحكومي ابتداء من الوزراء وصولا إلى رئيس الحكومة ، وأغلب الفقرات التي تم تطبيقها ومنحت الأولوية في برنامج رئيس الحكومة ليست ذات أهمية “. منوها الى ان” المواطن لم يلمس شيئا واضحا منها ، رغم اقترابنا من مضي سنة كاملة “.