نائب : استضافة مسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة الموازنة وعقود التسليح والإطعام

المستقلة / – كشف عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، عن استضافة عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة ملفات الموازنة وعقود التسليح والإطعام.

وقال الحلفي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب “محمد رضا آل حيدر” استضافت يوم أمس الأربعاء مدير عام الموازنة والبرامج و مدير عام مديرية التسليح والتجهيز بحضور عدد من اعضاء اللجنة”.

وأضاف الحلفي أنه “وتم خلال الاستضافة مناقشة مجموعة من الملفات التي تخص عمل وزارة الدفاع وتحديداً فيما يتعلق بالمبالغ المالية اللازم تخصيصها في الموازنة العامة وبما يتلاءم مع تطوير القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة”.

وأوضح الحلفي أنه “تم التطرق أثناء جلسة الاستضافة إلى ملفات عقود التسليح التي أبرمت في عهد الحكومات السابقة والتي أثير لغط كثير حول بعضها ، بالإضافة إلى بحث عقود الإطعام والاستماع إلى شرح تفصيلي بخصوصها”.