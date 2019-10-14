نائب: اذا لم تتخذ الحكومة والبرلمان خطوات جدية فسوف يكون الوضع خطرا

(المستقلة).. قال النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، أمام الحكومة والبرلمان خطوات جدية اذا لم يتم اتخاذها فسوف يكون وضع البلد خطير.

واضاف الجربا “لاتتوقع الحكومة ان تظاهرات اكتوبر لسنة 2019 سوف تنتهي مثل ما انتهت تظاهرات العراقيين في سنة 2011 و2013 و2015 “.

واشار الى إعطاء رئيس الحكومة فرصة اخيرة على ان لأتتجاوز تاريخ 12 /12 من هذه السنة وذلك لعلاج مشاكل الناس، فان أخفق بعلاج هذه المشاكل، يقدم استقالته أو يقال من قبل أعضاء مجلس النواب

وتابع بالقول “أما دور الذي يتوجب علينا القيام به كأعضاء في مجلس النواب فهو تجميد عمل مجالس المحافظات من نهاية شهر العاشر لهذه السنة، وذلك عن طريق تعديل قانون الانتخابات لان تاريخ تجميد المجالس الذي وضع في القانون كان تاريخه 1 /3 /2020.منوها الى ضرورة تغيير موعد انتخاب مجالس المحافظات من شهر الرابع سنة 2020 الى نهاية سنة2021

واوضح ان الخطوة الاخيرة التي يجب اتخاذها تتمثل بإجراء “انتخابات مبكرة لاعضاء مجلس النواب، على ان لايتجاوز موعد الانتخابات 1/ 12/ 2020 وتدار الانتخابات بإشراف قضائي وأممي