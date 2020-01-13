نائب: اتفاقية العراق مع الصين تحتاج لموافقة البرلمان
المستقلة …اكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، ان تطبيق اتفاقية العراق مع الصين تحتاج الى موافقة البرلمان، بعد ان يتم دراسة الجدوى الاقتصادية للاتفاقية .
ووجه الجبوري رسالة الى رئيسا الجمهورية والبرلمان، عبر تغريدة على موقع تيويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين،، انه “وفق للدستور والقانون، فان الاتفاقيات الاستراتيجية بين العراق وحكومات الدول الأجنبية كالاتفاقية مع الصين ( النفط مقابل الاعمار والبنى التحتية ) تحتاج الى موافقة مجلس النواب”.
واضاف، ان “موافقة المجلس تتم بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية، اضافة الى ان الحكومة الحالية منتهية الصلاحية”.
وكان الخبير والباحث بالشأن العراقي، ليث شبر،قد اكد أن الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وسترهن النفط لـ50 عاماً.
السيدان رئيسا الجمهورية والبرلمان المحترمان
وفقا للدستور والقانون.
الاتفاقيات الاستراتيجية بين العراق وحكومات الدول الأجنبية كالاتفاقية مع الصين ( النفط مقابل الاعمار والبنى التحتية )
تحتاج لموافقة البرلمان بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية.
بعدين الحكومة منتهية الصلاحية!! pic.twitter.com/6EwRSQykYY
— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) January 13, 2020
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