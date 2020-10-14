نائب : إعفاء المواد الداخلة من الاردن من الضرائب باب من أبواب الفساد

نائب : إعفاء المواد الداخلة من الاردن من الضرائب باب من أبواب الفساد

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف النائب حازم الخالدي عن محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، قرار ” اعفاء المواد الداخلة إلى العراق عبر الأردن من الضرائب بأنه باب من أبواب الفساد” ، مؤكدا إن العراق “يخسر سنويا في مزاد العملة نحو مليار ونصف المليار دولار “.

وقال الخالدي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “الاتفاق التجاري مع الاردن أيام النظام السابق سمح بموجبه اعفاء 345 مادة تصدر للعراق “.

وأضاف الخالدي إن “هذا الاتفاق يعد باب من أبواب الفساد “. داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقضاء على “الفساد في المنافذ الحدودية “.