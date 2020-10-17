نائب: إرادة سياسية كردية تمنع الوصول الى حل مع حكومة بغداد

المستقلة / علي النصر الله / ..كشف النائب عن تحالف الفتح كربلاء حامد الموسوي ، اليوم السبت ، إن ” إرادة سياسية كردية تمنع الوصول الى حل مع حكومة بغداد ، مؤكدا إرسال الأموال الى كردستان يخالف قانون الموازنة .

وقال الموسوي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بما ألزم به نفسه وحكومته باتجاه الإقليم كانت من طرف واحد هذا مخالف للقانون ، كونه لم يأخذ الضوء الاخضر من البرلمان ، أو القوى السياسية “.

وأوضح إن “ارسال الاموال الى اقليم كردستان مخالفة الى قانون الموازنة لعام 2019 وقانون الادارة المالية الذي اقر اخيرا في البرلمان العراقي “.

وأضاف إن “قانون الادارة المالية وقانون الموازنة وضع على أقل تقدير من الأموال المرسلة ، وإن كانت تلك الاموال “تبخس ” حق المركز ، وأبناء الشعب العراقي فيما يتعلق بمبيعات 250 الف برميل نفط “.

وأكد الموسوي وجود ” قناعة مطلقة ، بأن حكومة الاقليم والقوى السياسية والسلطات الحاكمة في الاقليم ” لا تريد أن يكون هناك اتفاق مع حكومة بغداد ، وتراهن على الوقت ، يقابلها ضعف الحكومة والبرلمان لتبقى تستنزف ما تبقى من اموال العراق “.