نائب : أغلب الكتل السياسية تؤيد الانتخابات المبكرة في الاعلام فقط

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف سائرون محافظة كربلاء النائب رياض المسعودي ، إن “أغلب الكتل السياسية تتحدث عن تأييدها الانتخابات المبكرة التي قد أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران عام 2021 المقبل ، والحقيقة تصريحات إعلامية فقط “.

وقال المسعودي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “تلك الكتل بالحقيقة غير راغبة بإجراء الانتخابات وتصريحاتها إعلامية فقط “.

ودعا المسعودي ، مجلس “النواب الى استئناف جلساته للتصويت على ملحق قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر الانتخابية “.