نائبة : تنفي رفض ترشيح العامري لرئاسة الوزراء من قبل المالكي

(المستقلة)… نفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام برفض ترشيح أمين عام منظمة بدر هادي العامري لرئاسة الوزراء من قبل الأمين العام لائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقالت البصري في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “المالكي لم ولن يعترض على تولي الحاج العامري رئاسة الوزراء”، مبينة أن “صندوق الاقتراع ورغبة الجمهور هو من يحدد رئيس الوزراء المقبل”.

وأضافت البصري، أن “الجيوش الالكترونية بدأت التحرك لاشعال الفتنة بين القيادات السياسية”، داعية وسائل الاعلام لـ”الحذر من نقل الاخبار الكاذبة وان تتسم اخبارها بالحيادية بعيداً عن المزايدات السياسية”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي خبرا مفاده أن نائب رئيس الوزراء أمين عام ائتلاف دولة القانون يرفض ترشيح أمين عام منظمة بدر هادي العامري لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة. (النهاية)