نائبة : تنتقد ضعف تطبيق القانون من قبل قائد عمليات البصرة وتفشي ” المحسوبية “

(المستقلة)… انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة اليوم الاحد ضعف تطبيق القانون من قبل قائد عمليات البصرة وتفشي “المحسوبية والمنسوبية والمحاباة”.

وقالت نعمة في بيان لها تلقته (المستقلة)… إن “من أسباب ضعف تطبيق القانون في محافظة البصرة قائد عمليات البصرة”، مبينة انه “في خضم هذا الوضع الذي تتفشى فيه المحسوبية والمنسوبية والمحاباة لم يعد المواطن يشعر بوجود سلطة حقيقية للدولة او هيبة لهذه السلطة، وبالتالي بات يرى ان الاحتكام الى العشيرة يضمن له استيفاء حقه من خصومه”.

وبينت ان “هذا المسار العام الذي يبتعد تدريجياً عن الاحتكام للقانون يجب أن يدفعنا إلى تقييم عمل المسؤولين عن تطبيق القانون في البصرة وإعادة النظر فيه، والسعي الجاد لإعادة هيبة القانون بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية”. (النهاية)