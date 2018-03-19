نائبة تكشف عن عشرات الاطفال الايزيديين بصفوف داعش

(المستقلة)… كشفت عضو مجلس النواب فيان دخيل اليوم الاثنين عن أعداد الأطفال الايزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش.

وقالت دخيل في بيان لها تلقته (المستقلة) انه “وبالاستناد الى معلومات موثوقة، وبشهادة طفل ايزيدي يبلغ نحو 11 عاماً تمكن من الهروب من مناطق سيطرة داعش في الجانب السوري والوصول الى الجانب العراقي، فانه هنالك نحو 120 طفلا ايزيديا مختطفا من اهالي سنجار تتراوح أعمارهم بين 10 الى 13 سنة، ما زالوا بقبضة تنظيم داعش الإرهابي، و أجبرهم التنظيم على ارتداء الزي العسكري الذي يرتديه عناصره الإرهابيون، وقد يزج بهم في معارك محتملة”.

واضافت ان “هؤلاء الاطفال تم خطفهم وهم باعمار تتراوح بين 6 الى 9 سنوات، وتعرضوا الى عمليات غسل ادمغة مبرمجة، بهدف تحويلهم الى وقود حرب لمعارك تنظيم داعش الارهابي، علما ان اكثرهم يتحينون اية فرصة للعودة الى اهاليهم بعدما تراخت قبضة داعش في الكثير من المناطق السورية”.

ودعت دخيل الحكومة العراقية بالتدخل وعلى اعلى المستويات لانقاذ هؤلاء الاطفال الضحايا، مطالبة القوات العراقية المرابطة على الحدود السورية بمختلف صنوفها الى التعامل مع هؤلاء الاطفال حال وصولهم للجانب العراقي على انهم ضحايا وليسوا كارهابيين.

وتابعت “نناشد جميع القوات والأطراف التي تحارب تنظيم داعش في الجانب السوري الى مراعاة اطفالنا الذين اجبرهم داعش على الانضمام لصفوفه او تصفية ابائهم وامهاتهم الاسرى لدى التنظيم في حال رفضهم ذلك، من خلال تقدير اعمار هؤلاء المقاتلين الصغار والتأكد من هوياتهم قبل الحاق الاذى بهم في حال وقوعهم اسرى لدى تلك الاطراف المحاربة لداعش الارهابي”.(النهاية)