نائبة : تكشف عن شراء مدير بالتجارة 1500 إطار صيني تالف وغير صالح للاستخدام

(المستقلة)… كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن قيام المدير الحالي للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة قاسم حمود منصور عندما كان يشغل منصب معاون المدير العام لشؤون التسويق بشراء ألف وخمسمائة إطار صيني تالف وغير صالح للاستخدام بسعر 480 مليون دينار.

وقالت نصيف في بيان لها تلقته (المستقلة) ان “قاسم حمود قام بالإيعاز الى أمناء المخازن باستلام الاطارات قبل توقيع العقد وبدون مستندات استلام رسمية وحسب تأييد استلام أمين المخزن، إلا أن أمين المخزن أنكر ذلك في التحقيق رغم وجود كتاب تأييد الاستلام، علماً بأن جميع الاطارات رديئة النوعية وتحتوي على عيوب مصنعية وقد انفجر العديد منها خلال أيام من استلامها ما أدى الى تضرر الشاحنات وسبب خسائر للشركة، وهذا ما يثبته تقرير مدير قسم الشحن في مطالعته الى المدير العام في حينها”.

وشددت نصيف على “ضرورة اعادة فتح التحقيق في هذه القضية خصوصاً وأن قاسم حمود يشغل حاليا منصب المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”، مؤكدة على “ضرورة إعلان نتائج التحقيق للشعب العراقي ليعلم أين تذهب ثرواته وكيف تهدر أمواله”.(النهاية)