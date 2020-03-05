نائبة تكشف بالوثيقة اعادة حكومة تصريف الأعمال استحداث المفتش العام

(المستقلة)…كشفت النائبة عالية نصيف اليوم الخميس ان حكومة تصريف الأعمال اعادت استحداث درجة المفتش العام، فيما حملت الحكومة ذلك لجعل المفتشين السابقين يستمرون في استلام رواتبهم.

وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة)… انه “على الرغم من إلغاء مناصب المفتشين العموميين في العام الماضي بعد أن تم التصويت عليه في مجلس النواب، تم وللأسف الاتفاق مع وزارة المالية على اعادة استحداث درجة مفتش عام ضمن ملاك الوزارات لضمان استمرار المفتشين (الملغاة مناصبهم) باستلام رواتبهم ومخصصاتهم السابقة، وحتى في حالة عدم نقلهم او تكليفهم بمنصب اخر داخل الوزارة يستلمون رواتب اصحاب الدرجة الخاصة “.

وتساءلت نصيف “الى متى تستمر حكومة تصريف الاعمال بهدر المال العام من خلال قرارات باطلة؟ ومتى يتوقف مسلسل المجاملات والوساطات والمحسوبية على حساب المصلحة العامة والمال العام؟”.

وشددت نصيف على “ضرورة إلغاء أية إجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال فيما يخص استحداث درجات وظيفية للمفتشين العموميين الملغاة مناصبهم”، مطالبة القضاء وهيئة النزاهة بـ”التدخل وفتح تحقيق وقطع الطريق على أية محاولات لكسر القرار الذي اتخذه نواب الشعب العراقي”.