نائبة تطالب بتطهير مكتب مفتش وزارة الصحة من “العناصر الفاسدة”

(المستقلة)… طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة بـ”تطهير” مكتب المفتش العام في وزارة الصحة من “العناصر الفاسدة”.

وقالت نصيف في بيان لها تلقته (المستقلة) إن “المدعو (أ . ه‍) يعمل مرافقاً للمفتش العام بالوزارة، وهو عبارة عن سمسار يستلم الأموال بدلاً عن الجهات الأعلى منه، كما يقوم بالتعاون مع الصيدلي (م . ع . م) بابتزاز أصحاب الصيدليات والمذاخر والمختبرات وتهديدهم بالغلق في حال عدم دفع الرشوة”، مبينة ان “المدعو (أ . ه‍) كان يعمل سائقاً وبات في ليلة وضحاها من أغنى الأغنياء ويمتلك بيوتاً ومحلات لتجارة الهاتف النقال ومكاتب لبيع وشراء العملات”.

واضافت نصيف، ان “هناك شخصاً يسرق العالم ولا يخشى العقاب أو يكترث للقانون ويدعي انه مسنود من خاله، حتى بات محط استهزاء الجميع في الوزارة ويسمى (خالو)”، مشددة على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية ووضع حد للفساد المتفشي في مكتب المفتش العام بوزارة الصحة والذي بات يزكم الأنوف، وإحالة المفسدين الى القضاء وجعلهم عبرة لغيرهم”.(النهاية)