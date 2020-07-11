نائبة تطالب بأقالة مدير كهرباء ميسان لعدم قدرته وضعفه الاداري

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالبت النائبة عن محافظة ميسان منتهى الطليباوي، السبت، بأقالة مدير توزيع كهرباء ميسان

وقالت الطلبياوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، “نطالب السيد وزير الكهرباء بأقالة مدير كهرباء ميسان المهندس سعد عبد الحسين يسر بعد تدهور الكهرباء في المحافظة”

وأشارت الى انها بعد اجتماع مع مدير الكهرباء لمعرفة أسباب تدهور الكهرباء تبينت التقصير واضحاً من المدير ، وطالبت بأقالته لعدم قدرته على إدارة الأمور مما تسبب في ارباك وخلال دفع ثمنة المواطن الذي يتحمل درجة حرارة ٥٠ (حسب قولها)..

يذكر ان عدد من مناطق ميسان شهدت تظاهرات غاضبة، ليلة امس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات عديدة، مع ارتفاع درجات الحرارة.