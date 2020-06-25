نائبة تطالب الكاظمي بإغاثة منتسبي الحضرة الكاظمية المصابين جميعاً بكورونا

(المستقلة)… دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل والإيعاز بإغاثة منتسبي الحضرة الكاظمية “المصابين جميعاً” بفيروس كورونا .

وقالت نصيف في لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان “العديد من نداءات الاستغاثة وصلتنا من منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة الذين أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عوائلهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالحضرة، وهذه المنطقة القديمة يسهل فيها انتشار الوباء بسرعة لكون أزقتها ضيقة وغير معرضة للهواء والشمس ومنازلها صغيرة”.

وأضافت نصيف، “اتصلت بوزير الصحة وشرحت له الموقف ووعدني بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، لكننا مازلنا ننتظر الإجراءات والموقف يزداد سوءاً”، مؤكدة بالقول “لا علاج ولا قناني أوكسجين ولا حجر صحي”.

واكدت النائبة على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات المعنية والمنظمات والمتطوعين لإنقاذهم وتقديم اي شيء يستطيعون تقديمه”. (النهاية)