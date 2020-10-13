نائبة تدعو إلى تخفيض أجور التعليم الموازي تمهيداً لإلغائه مستقبلاً

المستقلة.. دعت النائبة عالية نصيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تخفيض أجور التعليم الموازي في الجامعات العراقية كافة، تمهيداً لإلغائه مستقبلاً وتصحيح المخالفة الدستورية لكون التعليم في العراق مجاني .

وقالت نصيف اليوم :” نأمل أن تقوم وزارة التعليم العالي بتخفيض أجور التعليم الموازي تمهيداً لإلغائه، علماً بأن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية زيادة عدد المقاعد المخصصة للطلبة الراغبين بالدراسة بالتعليم الموازي جعلت الأهالي يصابون بالذعر، فهذه الأنباء تم تفسيرها بأن القبولات ستشهد تعسفاً وظلماً غير مسبوق، إلى درجة يضطر فيها الأهالي إلى بيع السيارة أو جزء من البيت لتوفير أجور التعليم الموازي لأبنائهم بسبب فارق أعشار قليلة بالمعدل “.

وتابعت :” أن التعليم الموازي بدعة لا أساس لها ومخالفة دستورية لكون التعليم في العراق مجاني، كما أنه بالفعل يؤثر بشكل سلبي على القبولات ويجعل الطالب الذي يرغب بكلية معينة ولم يتم قبوله فيها أمام خيارين: أما التقديم على التعليم الموازي بأجور مرتفعة جدا أو التخلي عن طموحه “.

واضاف نصيف :” بما أن الوزارة تقر بوجود مقاعد مخصصة للتعليم الموازي، نطالب على الأقل بتخفيض الأجور هذه السنة وإلغاء الموازي في العام القادم واعطاء هذه المقاعد للطلبة مجاناً بحسب معدلاتهم “.