نائبة تحذر من استمرار التعتيم على الأرقام الحقيقية لصادرات كردستان النفطية

(المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة الاستمرار في سرقة الثروة النفطية من خلال التعتيم على الأرقام الحقيقية لصادرات النفط من اقليم كردستان، معربة عن تأييدها للحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها ناشطون مؤخراً .

وقالت نصيف، اليوم :” ان التهاون في عائدات الثروة النفطية وغض النظر عن الأرقام الحقيقية لصادرات نفط الاقليم يعني المساهمة في قطع أرزاق اليتامى والأرامل وعوائل الشهداء والآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الأمر لايمكن السكوت عليه او مجاملة أي شخصية أو حزب “.

وأوضحت:” ان الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية عن أي اخفاء متعمد للأرقام الحقيقية للصادرات النفطية عبر الاقليم والتي يتم اكثرها بالناقلات الحوضية باتجاه تركيا”، مؤكدة ان “أي سكوت عن هذا الملف يعد تغطية على أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي ” .

واعربت نصيف عن تضامنها مع ” الحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها مؤخراً ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكشف التلاعب بقوت الشعب “.