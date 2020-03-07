نائبة تتهم بلاسخارت بالتعمد في “التضليل وتغييب الحقائق”

( المستقلة) …. اتهمت النائب عالية نصيف يوم السبت مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جنين بلاسخارت بالتعمد في “التضليل وتغييب الحقائق” في احاطتها الاخيرة في مجلس الامن عن الاوضاع في البلاد، داعية وزارة الخارجية إلى مخاطبة الأمم المتحدة لاستبدال مبعوثتها

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان بلاسخارت في تقريرها الأخير لمجلس الأمن تعمدت تجاهل دور القوى السياسية الوطنية التي أدانت العنف بكل أشكاله بحق المتظاهرين السلميين وبحق القوات الأمنية، بالإضافة إلى دورها في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين “.

وأضافت ان “بلاسخارت تجاهلت العنصر الرئيسي الذي يقف وراء ما يحصل في العراق، وهو الفساد الذي يتم بمباركة أمريكا والدول المتحالفة معها منذ حكومة بريمر ولغاية اليوم “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام وزارة الخارجية بمطالبة الأمم المتحدة باستبدالها والمجيء بشخصية حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا وتاريخها يخلو من الشذوذ والمخدرات التي تباع في بلدها علناً في المحلات “.

وهاجم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الخميس الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، معتبراً بأنها “استفزازية” و”غير “منصفة”.

وكانت بلاسخارت قد قدمت إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قالت فيه إن “الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب أن يخفيه القادة السياسيون، بل يجب تفكيك هذه الجماعات”.

وأشارت إلى أن “هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة”، داعية البرلمان العراقي إلى إكمال تشريع قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.