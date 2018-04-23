نائبة إسرائيلية ترد على نائب دعا لقتل الطفلة التميمي : اخجل أيها البلطجي

(المستقلة)… ردت نائبة إسرائيلية تدعى ميخال روزين من حزب (ميرتس)، على تغريدة النائب المتطرف بتسلئيل سموطريتش، الذي دعا لقتل الطفلة المعتقلة لدى سلطات الاحتلال، عهد التميمي بالرصاص.

وكتبت روزين، ردًا على سموطريتش: “اخجل.. هل كان يجب إطلاق النار أيضًا على (شبيبة التلال) المتطرفة، التي ترشق الحجارة علىالجميع، بما فيهم الجيش وأخرها كان في الأسبوع الماضي؟.. آه، نسيت، لديك حكم مختلف للأعداء”.

وأضافت روزين: “لا أتقبل ذرائعك وتفسيراتك الحقيرة، أنت بلطجي ومحرض”.

وكان النائب اليميني المستوطن سموطريتش من حزب (البيت اليهودي)، نشر على حسابه في (تويتر) تغريده قال فيها: “أعتقد بأنه كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي بدلاً من الحكم عليها بالسجن، حسب رأيي كان يجب أن تتلقى رصاصة، على الأقل في ركبتها.. هذا كان سيجعلها أسيرة المنزل مدى الحياة”. (النهاية)