مُقرَّب من تميم بن حمد يكشف سببًا واحدًا لفشل مفاوضات السعودية وقطر

المستقلة /كشف إعلامي قطري مقرَّب من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سبب واحد لفشل المفاوضات بين السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال الإعلامي جابر الحرمي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “فشل المفاوضات بين قطر والسعودية لإنهاء الأزمة الخليجية سببه شيء واحد فقط: قرار الرياض في أبوظبي”.

وأضاف “الحرمي”: أن “أبوظبي قالتها منذ أول تواصل تم بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن سلمان في 2017، أنه لن تكون هناك مصالحة قطرية سعودية إلا من خلالها، أبوظبي هي التي تقرر للسعودية ماذا تفعل ومتى”.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ذكر أن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية لكنها توقفت يناير/كانون الثاني الماضي دون سابق إنذار.

وسبق أن نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن دبلوماسي خليجي، أن السعودية متمسكة برؤيتها لنقاط الحل “خصوصًا في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي”.

وأكد الدبلوماسي الخليجي، أن السعودية تشترط “تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها”، قبل العودة إلى طاولة التفاوض مجددًا.